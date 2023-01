Verkehrskonzept in Wassenberg Bahnhofstraße wird ab Mai vollständig ausgebaut

Voraussichtlich im Mai dieses Jahres wird mit dem erstmalig vollständigen Ausbau der Bahnhofstraße in Wassenberg begonnen. In diesem Rahmen wird die Bahnhofstraße vollständig mit Fahrbahn, Straßenentwässerung, Gehweg und Straßenbeleuchtung ausgebaut. Zudem ist ein einseitiger Radfahrstreifen in die bergauf-führende Richtung vorgesehen. Darauf macht die Stadt Wassenberg aufmerksam und informiert zugleich über die Einzelheiten des Bauvorhabens.