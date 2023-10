20-Jähriger schwer verletzt Auto überschlägt sich in Wassenberg

Ein 20-Jähriger hat sich am Donnerstag mit seinem Auto in Wassenberg überschlagen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Gegen 17.55 Uhr fuhr der junge Mann auf der Kreisstraße 9 in Fahrtrichtung Altmyhl. Auf der entgegengesetzten Fahrbahn war ein 60-jähriger Lkw-Fahrer unterwegs, der zur gleichen Zeit in einem Wirtschaftsweg wenden wollte. Als der 20-jährige Hückelhovener am Lkw vorbei fuhr, begab er sich zunächst auf die Gegenfahrbahn. Als er sich dann wieder auf seiner Fahrspur befand, verlor er jedoch die Kontrolle über seinen Wagen. Linksseitig geriet der Hückelhovener in den angrenzenden Acker. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Auf Grund der Schwere seiner Verletzungen musste er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat in Heinsberg hat nun die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache aufgenommen.