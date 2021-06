Wirtschaft in Wassenberg : Auszubildende sind als Energie-Scouts erfolgreich

Wassenberg Effizienz und Nachhaltigkeit stand bei der IHK Aachen auf dem Plan. Daraus entstand ein Azubi-Wettbewerb, bei dem auch die Wassenberger Semcoglas GmbH erfolgreich war.

Auch die Semcoglas GmbH aus Wassenberg war dabei am Start – und das erfolgreich, denn zusammen mit einem Unternehmen aus Bad Münstereifel teilte man sich Platz eins. Die beiden Wassenberger Azubis Anna Biewer und Matthias Jonas haben ihrem Projekt den Namen „Zeit ist Geld“ gegeben. Ihr Ziel lautete, dass die Anlagen nur dann laufen, wenn sie auch tatsächlich produzieren. Darüber wacht eine Zeitschaltuhr. Das Ergebnis sah schließlich so aus: An einem Prototypen werden jährliche Energiekosten in Höhe von rund 10.000 Euro eingespart, hinzu kommen natürlich auch die entsprechenden Mengen an Strom und CO2.