Geehrt in Wassenberg : Höchste Auszeichnung für Peter Peggen

Effeld Seit 44 Jahren gehört Peter Peggen den Effelder Anglern an. Dafür gab es vom Rheinischen Fischereiverband das Verbandstreuezeichen in Gold.

Pandemiebedingt fand die Ehrung nicht in großer Runde, sondern schlicht am Vereinsgewässer in gebührendem Abstand statt. Der Rheinische Fischereiverband von 1880 war einer der ersten Gratulanten und würdigte Peter Peggen mit einer seiner höchsten Auszeichnungen, dem goldenen Verbandstreuezeichen. Helmut Busch, der Vorsitzende des SAV Erholung Effeld, überbrachte neben einer Urkunde und einem Präsentkorb die Glückwünsche des Vereins. Andreas Seifert, Vorsitzender des ASV Karken, gratulierte im Namen der gesamten Mitglieder und auch Heinz Jakob Meyer, Kreisfischereiberater im Kreis Heinsberg, überbrachte Glückwünsche.

In seiner Laudatio wies Luettke darauf hin, wie wichtig ehrenamtliche Arbeit in Vereinen ist. Schon lange seien die vielen Angelvereine mit ihrer Arbeit an und um die Gewässer als wichtige Säule im Gewässerschutz unverzichtbar, und in schwierigen Situationen zähle heute mehr denn je langjährige Erfahrung.