Um Reformatorinnen geht es in Wassenberg : Ausstellung in der Kreuzkirche

Die evangelische Kirchengemeinde Wassenberg zeigt in Zusammenarbeit mit der evangelischen Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Jülich noch bis zum 25. März in der Kreuzkirche, An der Kreuzkirche 2, die Ausstellung „Reformatorinnen. Seit 1517“.

Am Freitag, 18. März, 18 Uhr, wandert der Blick nach Sachsen mit der tatkräftigen und unbeirrbaren Elisabeth von Rochlitz. Ein individueller Ausstellungsbesuch ist darüber hinaus möglich am Sonntag, 13. März, 12.30 bis 16 Uhr, und am Samstag, 19. März, 11 bis 16 Uhr. Die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen sind zu berücksichtigen. Die Veranstalter bitten um eine Anmeldung bei der evangelischen Kirchengemeinde Wassenberg, telefonisch 02432 2142 oder per E-Mail: gemeindebuero@ev-kirche-wassenberg.de. Alternativ bei der evangelischen Erwachsenenbildung im Kirchenkreis unter Telefon 02461 99660 bzw. eeb.juelich@ekir.de.