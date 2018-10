Wassenberg: Ausstellung von Jansen mit Fotos der Rur

Die Rur in Szene gesetzt

Die Rur faszinierte ihn. Darum hat der Heinsberger Hobbyfotograf Hans-Josef Jansen das Flüsschen in Szene gesetzt. Seine Arbeiten zeigt er derzeit im Wassenberger Bergfried. Zu sehen sind seine Werke bis zum 2. Dezember. Foto: Jürgen Laaser/JURGEN LAASER

Wassenberg Der Heinsberger Hobbyfotograf Hans-Josef Jansen präsentiert im Wassenberger Bergfried spektakuläre Fotos. Bei Spaziergängen am Flussufer wurde seine Faszination geweckt, die Rur fotografisch zu dokumentieren.

Aufgewachsen ist der heute 67-Jährige ohne die Rur – in der Gemeinde Selfkant. Die Fotografie bezeichnet Jansen, der bis zu seiner Pensionierung vor drei Jahren in den Diensten der Kreisverwaltung stand und beim Kataster- und Vermessungsamt beschäftigt war, als „eine intensive Form von Sehen“. Ganz bewusst hat er sich bei seinen Rur-Bildern gegen farbige Aufnahmen entschieden. „Dabei möchte ich mein Bild der Rur zeigen. Die Farbe kann sich der Betrachter selbst hineindenken.“ Der Ingenieur schätzt die ausgedehnten Aufenthalte am Fluss. Hier empfindet er die Landschaft, die er auf sich wirken lässt, als „angenehm und schön ruhig“.