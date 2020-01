Ausstellung in Wassenberg zur Zerstörung der Georgskirche : Als Bomben die Basilika auseinander rissen

Wassenberg Rund 60 Besucher waren zur Eröffnung einer Ausstellung gekommen, die im Wassenberger Bergfried die Zerstörung der St. Georgsbasilika zwischen dem 16. und 20. Januar 1945 dokumentiert. 1956 wurde der Neubau eingeweiht.

Der Zerstörung der St. Georgsbasilika in Wassenberg zwischen dem 16. und 20. Januar 1945 ist eine Ausstellung im Bergfried gewidmet. Der Ehrenvorsitzende des Heimatvereins, Sepp Becker, erinnerte zur Eröffnung an diese Woche, in der vor 75 Jahren Bomben der Alliierten als Gegner Nazi-Deutschlands die damals 826 Jahre alte Stiftskirche zerstörten.

Historisch Gestiftet wurde die Basilika von den Grafen Gerhard II. und dessen Sohn Gerhard III., eingeweiht wurde sie am 30. September 1118 durch den Bischof Otbert von Lüttich. Für den Unterhalt wurden mehreren Dörfern Zahlungsverpflichtungen auferlegt. Um das Jahr 1420 wurde der noch erhaltene dreigeschossige Glockenturm im gotischen Baustil an das Kirchenschiff angebaut. 1802 lösten die Franzosen das 1118 gegründete Stift Wassenberg auf. Die moderne drei­schiffige Kirche wurde ab 1954 auf parabelförmigem Grundriss gebaut.

„Furchtbares liegt hinter uns. Am 16.1.1945 abends gegen 10 Uhr wird unsere Kirche durch Fliegerbomben zerstört. Wahrscheinlich schlägt eine Bombe mitten in die Kirche hinein und preßt die altehrwürdigen Mauern einfach auseinander.“ Ein Augenzeugenbericht – auf Basis vom in der Pfarre tätigen Jesuiten-Pater Edelbert mit Zusatznotizen von eventuell Soldaten –, vorgetragen von Dieter Krappen, machte bei der Ausstellungseröffnung das dramatische Geschehen fassbar. In der Nacht vom 19. auf den 20. Januar 1945 waren Phosphor-Brandbomben in die Kirchenreste gefallen, der Turm stürzte in sich zusammen.