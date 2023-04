„Neue Arbeiten“ bei Noack in Wassenberg Vielfältige Wiederkehr zweier Künstler

Die Barbaras wirken manchmal wie Stillleben und doch lebendig, eine junge Schwarzhaarige, rassig, im grünen Kleid in ohnehin grün angehauchtem Ambiente dann wieder im weißen Brautkleid, offensichtlich auf der Suche, was der Bilder-Serien-Titel mit „Barbara needs to know“ aber nicht als Frage ausdrückt, sondern mehr Bewegung andeutet als in „at Home“. Alle Motive zeigen den Künstler selbst, auch die Fotos mit Körperteilen wie behaarte Arme, Rumpf, Beine und Füße, die mit Strichergänzungen Fragen aufwerfen und Hinweise geben. Zur Tradition von Kunstausstellungen gehört: Antworten und Interpretationen liegen in den Augen der Betrachter.