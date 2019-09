Ausstellung „Orsbeck-Luchtenberg 2.0“ erstmals präsentiert : Geschichte Orsbecks und seiner Kirche

Um auch älteren Besuchern die heimatgeschichtliche Ausstellung im Orsbecker Turmmuseum erfahrbar zu machen, sind 32 mobile Banner mit Fotografien, Skizzen und Texten angefertigt und erstmals im Pfarrheim aufgestellt worden.

Die Inhalte haben die Akteure in Kapiteln aufbereitet. Steht zum einen die Geschichte der Kirche St. Martin Orsbeck – eines der ältesten Bauwerke und auch eine der ältesten christlichen Kultstätten des gesamten Heinsberger und Wassenberger Landes – im Mittelpunkt, geht es unter weltlichen Aspekten um unterschiedliche Ereignisse. Der „Holländische Krieg 1672 bis 1678“ spielt ebenso eine Rolle wie „Die Schlacht an der Rur“ von 1794. Darüber hinaus hatte eine Kraut- und Kartoffelfäule „Die große Hungersnot 1846“ ausgelöst: In ganz Europa waren die Auswirkungen zu spüren und sie löste eine Auswanderungswelle aus Irland nach Amerika aus. Weitere Themen sind „Die Orsbecker Rurfähre und Rurbrücke(n)“, „Das Brauchtum“ oder „Sagen, Mythen und Märchen im Wassenberger Land“. Viele generelle deutsche Probleme vergangener Zeiten fänden sich in den Darstellungen wieder, betonte Christoph Steffens. Mit der Schau versuchten die Macher auch, die Jugend an die (Orts-)Geschichte heranzuführen. Zusätzlich gibt es Bücher, für deren Konzept, Realisation und Druck er verantwortlich war. Es handelt sich um abgeschriebene Originalliteratur wie die Bürgermeisterchroniken oder Feldpostbriefe sowie um Abhandlungen zur Orsbecker Wallfahrt sowie um Gaunergeschichten. Sie sind im Pfarrbüro erhältlich.