Im Bergfried Wassenberg zu sehen : Ausstellung erzählt vom jüdischen Leben

Sepp Becker vom Heimatverein Wassenberg präsentiert die Ausstellung „Jüdisches Leben zwischen Rhein und Maas“ im Bergfried. RP-FOTO: Laaser Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Der Heimatverein Wassenberg, die Betty-Reis-Gesamtschule und die Stadt Wassenberg zeigen im Bergfried eindrucksvolle Exponate, die zum Nachdenken anregen.

100 Jahre alt würde Betty Reis in diesem Jahr werden. An den Geburtstag denkt längst nicht nur Sepp Becker vom Heimatverein Wassenberg. Betty Reis ist die Namensgeberin der Gesamtschule in der Oberstadt. Sie wuchs in einer jüdischen Familie auf und wurde 1944 im Konzentrationslager Bergen-Belsen ermordet. Nicht nur Betty Reis steht für die jüdische Geschichte ihrer Heimatstadt. Das jüdische Leben in Wassenberg und darüber hinaus dokumentiert die Ausstellung Jüdisches Leben zwischen Rhein und Maas“, die Becker nun mit Bürgermeister Marcel Maurer und Ludger Herrmann, Lehrer an der Betty-Reis-Gesamtschule, im Bergfried eröffnete.

„Es gab mehrere Gründe für die Ausstellung: Der 100. Geburtstag von Betty Reis ist einer davon. Darüber hinaus wird in einer Urkunde aus dem Jahr 1321 der Jude Abraham aus Wassenberg erwähnt. Schließlich ist jüdisches Leben in Deutschland seit 1700 Jahren nachweisbar, als im Jahr 321 Kaiser Konstantin ein Edikt erließ, dass Juden in der Stadt Köln Verwaltungsämter übernehmen durften“, erklärte Becker. Der Arbeitskreis Jüdisches Leben im Heimatverein und die Gesamtschule beschäftigen sich intensiv mit dem Thema.