Ausstellung im Wassenberger Bergfried Brücken als Verbindungen zwischen Menschen, Kulturen und Ideen

Marcel Maurer sagte weiter, selten seien Brücken so wichtig wie heute. „Wenn sie fehlen, ist man abgeschnitten.“ In aller Ruhe hatte sich der Verwaltungschef auf einen ausgiebigen Rundgang durch die Ausstellung begeben. „Wir sehen viele künstlerisch in Szene gesetzten Brücken, die ästhetisch wirken, weil sie auch gut fotografiert wurden. Die Fotografinnen und Fotografen des Vereins begeistern ihr Publikum mit vielen tollen Aufnahmen“, lud auch Marcel Maurer die Besucherinnen und Besucher zu einem Rundgang ein.