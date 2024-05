Kurioser Vorfall in Wassenberg Ausgebüxte Dromedare auf Shoppingtour

„Das war mal ein Einsatz, den man wirklich nicht alle Tage hat“, sagte Holger Röthling, Wassenberger Wehrleiter, lachend. Seine Kräfte waren unter dem Stichwort „Kleintier in Not“ zum Einkaufspark gerufen worden. Von Not konnte allerdings keine Rede sein, die Tiere schienen sich auf dem Parkplatz richtig wohlzufühlen, wie ein Augenzeuge berichtet. Die Tiere flanierten in Seelenruhe an den Geschäften vorbei, das Pony war sogar kurz davor, in den Rewe- und den Tedi-Markt zu spazieren. Die Dromedare nahmen hingegen zunächst einen Snack an den Baumbeständen zu sich, bevor sie sich zu einem Friseurgeschäft aufmachten und sich vor dem Laden auf dem Boden wälzten. „Wir haben die Tiere dann wieder in die richtigen Bahnen gelenkt und sie ohne Probleme wieder zurück in ihr Gehege befördert“, berichtet Holger Röthling.