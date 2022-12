Personalwechsel im Wassenberger Rathaus Auf Willibert Darius folgt Marcel Winkens

Mit Willibert Darius verlässt zum 31. Dezember ein „Schwergewicht“ das Rathaus, war er doch über Jahrzehnte hinweg verantwortlich für die städtischen Finanzen. Gerade auf diesem Sektor ist Wassenberg grundsolide – eines der größten Verdienste des bisherigen Kämmerers. Auch am Donnerstagabend, als der Rat die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschloss und auf den Weg brachte, waren in den Haushaltsreden der Fraktionen erneut durchaus lobende Worte für das massive Zahlenwerk zu hören. Wo in anderen Kommunen in Sachen Finanzen trefflich gestritten wird, mutet es in Wassenberg nahezu langweilig an, so verabschiedete der Stadtrat den Haushalt einstimmig.