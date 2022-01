„Fastelovend“ im Spargeldorf Effeld : Karneval: Auch Kaffeemänn ziehen die Reißleine

Effeld Der Verzicht auf die traditionellen Veranstaltungen sei allerdings nicht als generelle Absage für den Karneval im Spageldorf zu verstehen.

Der Vorstand der Effelder Kaffeemänn hat nach intensiven Beratungen und reiflichen Überlegungen entschieden, auch in der anstehenden Karnevalssession auf die traditionellen Veranstaltungen zu verzichten. Vor dem Hintergrund der sich ständig ändernden Vorschriften und der höchst unsicheren pandemischen Lage mit einer sich rasant verbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus sehe man derzeit keine Möglichkeiten, sicher und unbeschwert Karneval zu feiern. Die Absage betrifft die geplanten Veranstaltungen in der Halle, unter anderem den Kaffeeklatsch und die Prunksitzung, den Zug in Effeld sowie ebenfalls die Teilnahme an eventuell stattfindenden auswärtigen Terminen.