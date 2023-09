Aus dem Wassenberger Stadtrat Auch die Straße Am Wehrturm wird unechte Einbahnstraße

„Selbstverständlich“, so machte es Wassenbergs Bürgermeister Marcel Maurer in der Sitzung des Stadtrates deutlich, werde dies kein neuer Trend in der Stadt werden. Maurer: „Nein, das wird keine Wassenberger Spezialität.“ Dennoch: Auch die Straße Am Wehrturm wird demnächst zur unechten Einbahnstraße werden. Zur Erinnerung: Am Forster Weg hat sich das Konzept tatsächlich gut bewährt, um das umliegende Wohngebiet vom allzu starken Verkehr zu befreien.