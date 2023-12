Ein Diakon für Pfarrei Sankt Marien Wassenberg Wie Arno Zweden Kirche gestalten möchte

Das Potenzial hatte Propst Thomas Wieners viel eher erkannt als er selbst. Etwa sieben Jahre ist es her, als Wieners ihn fragte: „Können Sie sich vorstellen, Diakon zu werden?“ Die spontane Frage hatte Arno Zweden damals ziemlich überrascht. „Ich habe rigoros mit ,nein‘ geantwortet. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich da ein geeigneter Kandidat sein sollte, aber es hat dennoch in mir gearbeitet“, sagt Zweden – der am vergangenen Wochenende im Aachener Dom zum Diakon geweiht wurde und kurz darauf seinen Einführungsgottesdienst in der Propsteikirche Sankt Georg feierte. Somit ist Arno Zweden in der Pfarrei Sankt Marien neuer Diakon und wird die katholische Pfarrei in Wassenberg mit all‘ ihren Gläubigen begleiten.