Atelierbesuch in Wassenberg : Cohnen-Bilder verdienen Aufmerksamkeit

Theo Cohnen (re.) begrüßte Besucher des Heimatvereins in seinem Atelier. Foto: Willi Spichartz

Wassenberg Der in Wassenberg durch viele Bauprojekte bekannte Architekt Leo Cohnen zeigte jetzt Vorstandsmitgliedern des Heimatvereins seine Malerei. Die zeigten sich beeindruckt: Werden die Bilder demnächst im Bergfried zu sehen sein?

Von Willi Spichartz

Dass Wassenberg sich zur Stadt der Kunst entwickelt hat, wird auch im öffentlichen Raum immer deutlicher, etwa durch die vor Kurzem erst eröffnete Kunstgasse mit Anatol-Plastiken oder die Gartenachse, in der seit August die Plastik von Tony Cragg ein Hingucker ist. Hinzu kommen die Galerien Leo-Küppers-Haus und Noack an der Roermonder Straße. Im Wassenberger Künstlerstammtisch treffen sich regelmäßig Kunstschaffende aus der Region.

Dieses Umfeld ist wohl auch Inspiration für Neu-Künstler, auch wenn sie dem reiferen Lebensalter angehören. Der Vorstand des Heimatvereins Wassenberg unternahm nun einen Besuch im Atelier des pensionierten, in der Stadt sehr bekannten Architekten Theo Cohnen. Den konnte Ehefrau Margit vor gut viereinhalb Jahren davon überzeugen, die neu gewonnene Freizeit und Freiheit mit künstlerischer Beschäftigung, wie zum Beispiel mit Malerei, zu füllen.

Info Hückelhovener ist als Architekt bekannt Biografisches Theo Cohnen wurde 1948 in Hückelhoven geboren, er ist Diplom-Ingenieur und Architekt, seit Langem Wassenberger, wo er unter anderem das neue Rathaus entwarf. Mehr Infos gibt es auf seinem Facebook-Account unter dem Namen „Theo Cohnen.

Zu sehen gibt es diffuse Figuren, Fantasiegebilde, da verteilen sich schwingende Linien und schwelgende Farben, die Cohnen zuvor im Architektenberuf mit Linienzwang nicht ausdrücken konnte. Und das immer sicherer werdend, deutlich erkennbar für die Freunde Theo Cohnens, die die Entwicklung über viereinhalb Jahre verfolgt haben. Denn der Umgang mit neuen Materialien und Formen will geübt sein, schließlich ist Malerei für den Architekten Theo Cohnen nicht die Fortsetzung des beruflichen Tagwerks, sondern eine ganz neue Dimension.

All das erfuhren Heimatvereins-Vorsitzender Walter Bienen, Kassenwartin Agnes Basten und Vorstandsmitglied Walter Brehl durch Antworten auf ihre Fragen zu den Werken im Keller des Hauses an der Brüsseler Allee, der überall seine Neutralität durch weiße Farbe ausdrückt: Wände, Boden, Decke. Sicher ein Verstärker für die ohnehin kraftvolle Farbwahl, sei es ganzflächig in wundervoll grünen Moostönen oder in starken Kontrasten.

Die meisten der großformatigen Bilder tragen Titel, von denen sich wiederum eine ganze Reihe mit dem (auch politischen) Alltagsgeschehen befassen, so etwa eine Art Wimmelbild in Schwarz-Rot-Gold als kleinteiliger, farbiger Ausdruck der titelgebenden These „Eine diffuse Unruhe hat Deutschland erfasst“ – gilt das nur zu Coronazeiten?

In schweren Nuancen beeindruckt „Der rote Fluss“, markig bunt kommt „Flow of Colours“ daher, um nur wenige Beispiele zu nennen. Das einzige Porträt dürfte noch bis zum 31. Oktober den Titel „Bürgermeister Manfred Winkens“ tragen, danach gehört ein „i.R“. dahinter, denn der Wassenberger Verwaltungschef geht in Pension.