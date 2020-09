Wassenberger Baumaßnahme im Zeitplan : Graf-Gerhard-Straße nimmt Gestalt an

Blick in die Baustelle Graf-Gerhard-Straße in Wassenberg. Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Eine große Unterbrechung der Baumaßnahme wegen Corona gab es nicht, lediglich zweieinhalb Wochen Bauferien. Gegen Ende des Jahres könnte das Gros der Arbeiten abgeschlossen sein.

Die Umbauarbeiten an und auf der Graf-Gerhard-Straße sind eine von zehn großen Baumaßnahmen, die aktuell in der Stadt Wassenberg laufen. Und nach Angaben von Kämmerer Willibert Darius läuft sie gut. „Wir liegen trotz Corona im Zeitfenster. Bis zum Jahresende werden die Arbeiten in wesentlichen Punkten abgeschlossen“, erklärt Darius.

Gestartet war das Projekt Ende März mit einer Kanalerneuerung samt Hausanschlüssen, schließlich gab es in diesem Bereich die ältesten Kanäle der Stadt Wassenberg. Anschließend begann die Straßengestaltung. Größere Unterbrechungen gab es bislang nur durch die Bauferien des ausführenden Unternehmens im Juli (zweieinhalb Wochen), auch die benötigten Materialien konnten stets geliefert werden. Einseitig komplett fertig ist die Pflasterung eines Bürgersteigs, zudem sind die Bordsteinkanten gesetzt, so dass der Verlauf der Straße schon zu erkennen ist.

Gebaut werden müssen noch eine Reihe von Parkplätzen neben der Fahrbahn, ganz am Ende der Baumaßnahme entsteht ein kleiner Kreisel an der Einmündung der Brühlstraße. Nicht genau zu planen sind derweil einige Nebenarbeiten, so ist zum Beispiel die geplante Begrünung von der Witterung abhängig. Eventuell, so Darius, kann sie erst im nächsten Frühjahr angelegt werden.