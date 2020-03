Neu und einfach : App führt durchs Veranstaltungsjahr

Wassenberg Ein Alleinstellungsmerkmal für die Stadt Wassenberg: Dank einer kostenlosen App will die Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH potenzielle Besucher der verschiedenen Veranstaltungen noch effektiver informieren.

Doch für Annika Schmitz geht der bisherige Weg, wie für die einzelnen Veranstaltungen geworben wird, nicht mehr weit genug. Etwas, das zeitgemäß ist, sollte her. Dank einer neuen App sollen Besucher künftiger Veranstaltungen noch besser auf das Event vorbereitet werden. „Wir bieten dem Publikum teilweise Künstler an, die nicht so bekannt sind. Mit dem neuen Angebot sind wir in der Lage, die Menschen noch besser zu informieren“, sagt Annika Schmitz. Als im vergangenen November die Ritter-Gerhard-App gemeinsam mit dem Heimatverein Wassenberg vorgestellt worden ist, kam Annika Schmitz die Idee der neuen Veranstaltungsapp, „die in unser Marktingkonzept integriert werden soll“. Bloße Plakate, so führt sie weiter aus, seien nicht mehr zielführend, auch Werbung nur über Facebook sei ebenfalls nicht das, was die breite Masse anspricht – schließlich gibt es eine Menge Leute, die einen Bogen um dieses soziale Netzwerk machen. Und: „Wir können es uns nicht erlauben, nur über Facebook Veranstaltungen bekannt zu machen.“