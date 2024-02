„Junges Gemüse“ in Wassenberg Apfelbaum-Kinder werden kleine Gemüsegärtner

„Die Kinder sind es gewohnt, mal mit anzupacken“, merkt Bianca Lüttke an. Die Leiterin der Kindertagesstätte Apfelbaum am Neumarkt in der Wassenberger Oberstadt macht gegenüber Alex Schröer schon direkt klare Ansagen. Aber letztlich ist das für ihn nur gut, denn so hat er, der vom Münsteraner Start-up „Junges Gemüse“ nach Wassenberg gekommen ist, wirklich tolle Hilfe der kleinen vier- bis sechsjährigen Kindergartenkinder.