Flachglasveredler Semcoglas GmbH in Wassenberg : Azubis: Bronze nach Wassenberg

Anna Biewer, die Drittplatzierte beim Azubi des Jahres 2020 und tätig am Standort Wassenberg, und Hermann Schüller, Geschäftsführender Gesellschafter. Foto: Semco

Wassenberg Semcoglas GmbH ist stolz auf den Nachwuchs. Anna Biewer holt Rang drei und somit den Bronzeplatz. Bei der Semcoglas GmbH fand erneut der Wettbewerb „Azubi des Jahres“ statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Freude ist auch am Standort Wassenberg des Flachglasveredelers Semcoglas GmbH groß: Anna Biewer, angehende Industriekauffrau im zweiten Ausbildungsjahr, erreichte die 19-Jährige beim Wettbewerb Azubi des Jahres den dritten Platz.

Ihr Preis: Sie erhält eine Übernahmegarantie sowie einen Wertgutschein. „Die Entwicklung unserer Auszubildenden ist immer wieder beeindruckend. Kommen sie als motivierte, aber unerfahrene Talente zu uns, werden sie im Laufe ihrer Ausbildung zu vollwertigen Teammitgliedern – häufig sogar zu Leistungsträgern. So übernehmen heute zahlreiche ehemalige Semco-Auszubildende verantwortungsvolle Aufgaben an unterschiedlichsten Stellen im Unternehmen“, sagt Hermann Schüller, geschäftsführender Gesellschafter der Semco-Gruppe, im Rahmen der Preisverleihung. „Den Auszubildenden stehen in der Semco alle Türen offen. Egal, ob gewerblich oder kaufmännisch: Wir sind stolz, so gute Auszubildende zu haben.“

Seit inzwischen 24 Jahren kürt die Semco ihren „Azubi des Jahres“. Gab es bislang ein gemeinsames Auswahlverfahren für gewerbliche und kaufmännische Auszubildende, wird es zukünftig zwei parallele Wettbewerbe und somit Azubis des Jahres geben: Einen gewerblichen und einen kaufmännischen. Dadurch sollen die individuellen Stärken der Nachwuchskräfte besser berücksichtigt, die gleichwertige Bedeutung beider Bereiche unterstrichen und die Attraktivität des Wettbewerbs nochmals gesteigert werden. Die Berufsausbildung genießt bei Semco seit über 40 Jahren einen besonderen Stellenwert. Aktuell bildet das Unternehmen an verschiedenen Standorten insgesamt 130 Nachwuchskräfte in neun Berufen aus, was einer Azubiquote von rund acht Prozent entspricht. Im laufenden Jahr 2021 sollen erneut 70 neue Auszubildende bei Semco in ihr Berufsleben starten.

Die Semco-Gruppe ist mit mehr als 1600 Mitarbeitern an deutschlandweit insgesamt 19 Standorten Kompetenzpartner für Glas in Fenster, Fassade und Interieurbereichen und zählt zu den Taktgebern bei Fortschritt und Innovation in der europäischen Flachglasbranche. Die Gruppe wird von der Semcoglas Holding im niedersächsischen Westerstede gesteuert und mit zentralen Dienstleistungen unterstützt. Im Jahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 260 Millionen Euro und wurde 2019 vom FAZ-Institut als Deutschlands begehrtester Arbeitgeber der Glasindustrie ausgezeichnet.