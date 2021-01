Wassenberger Bürgerinitiative : Bücherkiste bietet Lesefutter auch im Lockdown

Auch wenn die Wassenberger Bücherkiste derzeit geschlossen ist: Bücher können dennoch ausgeliehen werden. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Viel Lesestoff bietet die Bücherkiste in Wassenberg an der Roermonder Straße. Doch wie das in Lockdown-Zeiten ist, stehen Freunde guter Literatur auch an der Bücherkiste vor verschlossenen Türen.

Und nun informiert das Team der Bücherkiste über die Alternative, denn keine „Leseratte“ muss auf das Angebot verzichten. Im Intenet unter www.buecherkiste-wassenberg.de sind erste Informationen zusammengefasst, demnach sind online unter https://eopac.net/BGX429927 Ausleihenab sofort möglich. „Auch die App bibkat bietet unseren Leserinnen und Lesern die Chance der Ausleihe. Insgesamt gilt: Die Leute sollen lesen können“, erläutert Irmgard Stieding, die sich einerseits für die Bücherkiste Wassenberg engagiert und andererseits nach der Kommunalwahl im September 2020 die zweite stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Wassenberg ist. Bücher, die ausgeliehen werden, bereitet das Team immer dienstags und freitags in der Zeit ab 15 Uhr vor, von 16 bis 17 Uhr können die Bücher dann abgeholt werden. Auch die Vereinbarung anderer Abholtermine ist nach Angaben der Bücherkiste Wassenberg möglich.

Im Grunde hat die Bücherkiste für das Jahr 2021 bereits konkrete Pläne in der Schublade. „Ob wir diese auch realisieren können, müssen wir abwarten, weil die Entwicklung des Infektionsgeschehens die entscheidende Rolle spielt“, erzählt Irmgard Stieding weiter. Für interessierte Leserinnen und Leser soll es unter anderem Anfang August (2. bis 6. August) eine Sommerakademie geben, in deren Rahmen ein Poetry Slam geplant ist. Für den 8. August wünschen sich die Organisatoren eine Präsentation in der Begegnungsstätte am Pontorsonplatz in Wassenberg. Auch die Galerie Noack ist in diese Veranstaltung eingebunden. Das Team wünscht sich die Umsetzung, ob sich dies alles jedoch auch wirklich anbieten lässt, muss die Entwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus zeigen.