Wassenberger Grünen-Fraktion : Anfrage zur Sicherheit der Windräder

Katastrophale im Internet veröffentlichte Bilder von brennenden Windrädern haben die Wassenberger Grünen vor Augen bei ihrer Anfrage an die Stadtverwaltung zum Windenergieprojekt im Birgelener Wald. Hintergrund sind die jüngsten Waldbrände im Meinweggebiet unweit von Wassenberg. „Ist die Sicherheit der geplanten Windräder im Birgeler Wald angesichts der zunehmenden Waldbrandgefahr durch Trockenheit und Dürre noch gewährleistet?“, heißt es in der Anfrage der Fraktion. Die BMR Windenergie Wassenberg GmbH & Co. KG mit Sitz in Geilenkirchen plant die Errichtung von vier Windenergieanlagen, die jeweils eine Nabenhöhe von 161 Meter aufweisen. Verwiesen wird in der Anfrage der Grünen auch darauf, dass sich die Standorte der geplanten Anlagen in einem Landschaftsschutzgebiet befinden.