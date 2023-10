Bürgerbeteiligung in Wassenberg Als Ophoven um seinen Spielplatz gekämpft hat

Zurück zu Stefan Woltery und Ingo Caron: In der Sitzung drehten sie das Rad der Zeit etwas zurück. „Im Jahr 1999 hat der Ortsring Ophoven komplett in Eigenregie diesen Spielplatz geplant. Eigeninitiative ist eine gute Maßnahme, statt immer nur zu schreien, die Stadt müsse ran. Ja, damals sind auch Zuschüsse von der Stadt Wassenberg geflossen“, merkte Stefan Woltery an. Er bedauerte aber auch gleichzeitig, „dass wir nun erkennen müssen, dass das, was wir aufgebaut haben, Stück für Stück abgebaut wird“. Was er damit meint: Im von der Verwaltung vorgestellten Plan ist die Rede davon, etwa auch die noch vorhandene Tischtennisplatte abzubauen, auch die Wippe soll weg, bereits weg ist das Klettergerüst, Ersatz soll eine Kletterpyramide schaffen. Auch die Seilbahn wird ersetzt, nicht aber die Skatebahn, wie es im Plan dargestellt ist. Und noch etwas anderes merkte Woltery an: „Aus unserer Sicht sind auch Spielgeräte für kleinere Kinder wichtig, den hinteren Teil kann man für größere Kinder, die übrigens kleine Geschwister mitbringen, nutzen.“ Er bekam viel Zuspruch von weiteren Eltern, die einerseits die hohe Frequentierung mit vielen unterschiedlichen Altersklassen ansprachen, andererseits daher auch Platz in Ophoven für Kleinkinder einforderten.