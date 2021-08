Auenherz aktiv am Rurufer in Ophoven : Sammelaktion fördert Identifikation

Auch Kinder machen mit: Beim Aktionskreis lernen sie, vernünftig mit ihrer Umwelt umzugehen. Foto: Aktionskreis Auenherz

Ophoven Auch eine alte Coladose wurde gefunden: Der Wassenberger Aktionskreis „Auenherz“ sammelt Müll am Rurufer. Rund 90 Müllsäcke waren randvoll gefüllt.

„Wir haben gar nicht alles geschafft. Aber es war eine tolle Sache.“ Eric Hermanns, Vorstandsmitglied des Aktionskreises Auenherz, zog eine sehr zufriedene Bilanz nach der großen Müllsammelaktion am vergangenen Samstag. Der Aktionskreis hatte dazu aufgerufen, nachdem das Hochwasser der Rur im Juli nicht nur viele Schäden verursacht, sondern auch viel Müll an den Ufern des Flusses hinterlassen hatte.

Rund 50 Personen hatten sich zusammengefunden, eingeteilt in vier Gruppen. Oberstes Gebot: Sicherheit. Darum war die Müllsammelaktion vorab genau geplant, wer wo sammelt. Eric Hermanns: „Am Schluss kamen rund 90 große Müllsäcke zusammen, die randvoll gefüllt waren. Während des Sammelns sind noch so einige Punkte aufgefallen, die wir in Zukunft noch angehen werden, doch dazu werden wir uns noch zu gegebener Zeit zusammensetzen.“

Wie sehr achtlos weggeworfener Müll der Umwelt schadet, war daran zu sehen, was alles in den Säcken gelandet war. „Da wurde dann auch die Coladose gefunden, die mit Sicherheit schon mehr als 20 Jahre alt war. Ganz abgesehen auch von zahlreichen Verpackungen, in denen etwa Fastfood-Ketten ihre Speisen verpacken“, erklärte Hermanns weiter, der sich freute, dass auch Kinder Teil der Gruppen waren und sehr sorgsam den Unrat aufsammelten.

Gut ist, dass viele Ortsvereine im Aktionskreis zusammenkommen. So sind gute Kontakte schnell gewährleistet und so lassen sich Aktionen wie die am vergangenen Samstag rasch realisieren. Christoph Hermanns vom Aktionskreis betonte: „Mit der Aktion möchten wir nicht nur die Rur von ihrem Müll befreien, sondern die Menschen gleichzeitig für die Besonderheit und Schönheit ihrer eigenen Umgebung sensibilisieren. Die Rur und das Rurtal stehen symbolisch für echte Identifikation mit der Heimat.“

