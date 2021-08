Sammelaktion in Wassenberg und Heinsberg : Aktionskreis Auenherz befreit Rurufer von Plastikmüll

Wassenberg Das Hochwasser vor fünf Wochen brachte jede Menge Müll mit sich und hinterließ es in der Natur. Mit vereinten Kräften wird dieser nun gesammelt.

Als das Wasser wieder verschwunden war, zeigte sich die Menge an Unrat, den die Flut mit sich brachte und schließlich auch hinterließ. Auch an den Ufern der Rur zeigte sich ein gewisses Ausmaß. Im Klartext: In erster Linie Plastikmüll „ziert“ augenblicklich die Natur.

Der Aktionskreis Untere Ruraue „Auenherz“, vor allem auf dem Stadtgebiet Wassenberg aktiv, wird am Samstag, 21. August, losziehen und das Rurufer vom Unrat befreien. Wie Eric Hermanns, der ein Mitglied des Vorstandes beim Aktionskreis ist, erklärt, sind nun alle Vorbereitungen abgeschlossen, so dass der Samstag durchgeplant ist. „Wir haben vier Teams gebildet, die jeweils aus zehn bis zwölf Personen bestehen“, sagt Hermanns. Nicht nur das, denn auch auf die Sicherheit aller Teilnehmer hat der Aktionskreis streng geachtet und dafür gesorgt, dass gewisse Regeln zur eigenen Sicherheit eingehalten werden. So werden etwa die Helfer, die nah am Wasser unterwegs sein werden, mit Schwimmwesten ausgerüstet, zudem ist jeder einzelne Teilnehmer, der sich für die Sammlung angemeldet hat, über den Verein Auenherz versichert.