Die „Drei Engel“ starten wieder eine Aktion : Adventsfenster lassen Birgelen strahlen

Hübsch dekorierte Adventsfenster wie diese wünschen sich die drei Engel für Birgelen auch dieses Jahr wieder. Noch sind einige Fenster nicht vergeben. Foto: Katja Wittner

Birgelen Die „Drei Engel für Birgelen“ wiederholen ihre Aktion aus dem vergangenen Jahr. Bei aller Vorfreude auf die Adventszeit äußern die Engel auch Wehmut – aus einem ganz bestimmten Grund.

Auch wenn die Adventszeit in die dunkle Jahreszeit fällt: In Birgelen war sie im vergangenen Jahr hell erleuchtet und besonders schön anzusehen. Zeit also, für eine Wiederholung zu sorgen. Oder anders gesagt: Die drei Engel für Birgelen waren wieder aktiv.

Tanja Gohl, Katja Wittner und Kirsten Hanke-Busscher sind die drei Frauen, die damals die Corona-Pandemie nicht einfach so kommentarlos hinnehmen wollten. Das Trio zog los, wurde kreativ, machte mit zahlreichen außergewöhnlichen Aktionen auf sich aufmerksam. Das erklärte Ziel: Die trostlosen Zeiten des Lockdowns für die Menschen in ihrem Heimatort Birgelen so erträglich wie möglich zu machen und soziale Kontakte zu erhalten. So boten die drei Engel dem Pandemiegeschehen ordentlich die Stirn. Vor allem gingen den Frauen die Ideen nicht aus.

Info Mitmachen und ein Fenster gestalten Wer in Birgelen vom 1. bis 24. Dezember ein Adventsfenster gestalten möchte, kann sich im sozialen Netzwerk Facebook unter „Wir sind Birgelen“ informieren und anmelden. Ein kleines Video, das die Adventsfenster aus dem Jahr 2020 zeigt, vermittelt schon mal erste und sicher auch sehr schöne Eindrücke.

Zu diesen Ideen zählen die hübschen Adventsfenster, mit denen sich Birgelen schmückte. Weil auch das bei den Birgelenerinnen und Birgelenern bestens ankam, ist ein Wiederaufleben der Aktion eine klare Sache für die Engel, die sich nämlich noch gut an 2020 erinnern. „Das waren so tolle Sachen vor einem Jahr. An dem einen Adventsfenster gab es beispielsweise Gebäck und warme Getränke, an einem anderen gab es Mitgebsel wie Bastelmaterial, an einem weiteren Geschichten und Gedichte. Das war alles sehr großartig, all die Fenster bei einem Spaziergang durch Birgelen zu entdecken und zu genießen. Letztlich hatte ich das noch aus der Kindergartenzeit meines Sohnes in Erinnerung, so dass wir die Fenster für Birgelen konzipiert haben“, sagt Katja Wittner. All das waren gute Gründe für die Engel, auf die neue Adventsfensteraktion aufmerksam zu machen und sie zu organisieren. Auf Facebook haben die Engel schon einen Aufruf gestartet, zu sehen ist dort ein kleiner Film, der die Fenster aus dem Jahr 2020 zeigt und zudem darstellt, wie bereichernd die Adventsfenster gewirkt haben. Wer in Birgelen ein Fenster gestalten möchte und das auch der Öffentlichkeit zeigen will, kann sich über Facebook bei den drei Engeln melden. Zu finden ist diese Seite übrigens unter „Wir sind Birgelen“. Die Interessenten bekommen für den 1. bis 24. Dezember dann eine Nummer zugeteilt.

Ursprünglich waren die Adventsfenster aus der Idee der kleinen Maibäumchen entstanden. Bekanntermaßen durften alle interessierten Birgelener Bürgerinnen und Bürger auf Initiative der Engel Mini-Maibäume basteln, weil eben 2020 wie auch 2021 die übliche Maifeier ausfallen mussten. Online hatten die Engel Bastelanleitungen veröffentlicht, damit möglichst auch Bastelunkundige zu ihrem eigenen Maibaum im Vorgarten kamen. Auch hier ergaben sich tolle Bilder im Dorf.

Bei aller Begeisterung: Die drei Engel für Birgelen werden etwas wehmütig, wenn sie über ihre verschiedenen Aktionen nachdenken. Das hat auch einen ganz besonderen Grund, wie Tanja Gohl eindringlich erklärt: „Wir haben das ja wegen der Corona-Pandemie gemacht. Heute wissen wir aber, dass die Normalität wieder ein Stück mehr in den Alltag der Menschen eingekehrt ist, so dass auch Dinge wie das Dorfleben wieder anlaufen können. Das heißt, dass wir unser Engagement zurückfahren können. Wir haben das alle sehr, sehr gerne gemacht, allerdings freuen wir uns auch über die Dinge, die nun wieder stattfinden können.“ Und so konnten die Banner im Dorf, die auf das besondere soziale Engagement hingewiesen hatten, entfernt werden, was bei den Engeln bei aller verständlicher Emotionalität auch ein paar Tränchen hervorrief.