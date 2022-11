Engel kündigen Adventsfensteraktion an Birgelen stimmt sich gemeinsam aufs Weihnachtsfest ein

Die Idee stammt eigentlich aus der Lockdown-Zeit während der Corona-Pandemie. Damals fanden sich die drei eifrigen und vor allem kreativen Frauen zusammen, um in dieser schwierigen Zeit das Dorfleben aufrecht zu erhalten. Auf ungewöhnliche, aber eben auch sehr charmante Art entstanden nie für möglich gehaltene Dinge, weil eben Feiern in Gesellschaft zum guten Ton gehörte, Kontaktbeschränkungen aber ein normales Leben unmöglich machte. Da sind etwa die kleinen Maibäume, die die Birgelener basteln und vor ihrem Haus aufstellen konnten, und da sind eben auch die Adventsfenster. Vom 1. bis zum 24. Dezember sind die Birgelener aufgerufen, zu Hause ein schönes Fenster zu dekorieren. Oftmals stehen auch Gebäck und Geschichten am jeweiligen Fenster zum Mitnehmen bereit. Alles corona-konform. Dass nicht nur die drei Engel für Birgelen dieses schöne Instrument dörflicher Gemeinschaft aufrecht erhalten wollen, ist in der Tat verständlich.