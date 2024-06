„Abba hallo!“ in Effeld Ungewöhnlich und verblüffend

Die von Gundlach eingestreuten Ratespielchen sorgten für Abwechslung während der Stücke, obgleich das versierte Publikum etwa schnell herausfand, welche „Simply the best“-Künstlerin lange in Zürich gelebt hatte; selbstverständlich Tina Turner. Bei „I Feel Good“ von James Brown spielte Juchem, der, so behauptete Gundlach, seine Flöte auf einer Kirmes an der Mosel gekauft hatte, furios auf. Oft erklang nach den Stücken lang-anhaltender, rhythmischer Beifall des zufriedenen Publikums, der auch nach der Pause nicht nachließ.