Großes Jubiläum 50 Jahre Orsbecker Frauenkarneval

Iris Jansen ist eine der Akteurinnen, die die Geschichte des Orsbecker Frauenkarnevals zumindest über 30 Jahre weit erzählen kann. Sie erinnert sich dabei an Frauen wie Paula Heinen, Anni Wilms und die mittlerweile verstorbene Trude Steffens, die vor einem halben Jahrhundert mit daran beteiligt waren, etwas Neues in Orsbeck aufzubauen und zu etablieren. Dass die Idee nicht schlecht war, zeigte sich sehr schnell. Von Beginn an waren die Frauen zu Gast in der Gaststätte Zur Post. „Anfangs liefen die Sitzungen vorne in der Wirtschaft. Als dann die Gaststätte erweitert wurde, konnten auch wir den Platz, der von da an zur Verfügung stand gut nutzen. Was wir wohl auf jeden Fall sagen können: Es waren immer sehr kuschelige Sitzungen“, schmunzelt Iris Jansen beim Erzählen, denn immer waren die Sitzungen rappelvoll und buchstäblich bis auf den allerletzten Platz ausverkauft.