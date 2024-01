50 Jahre Orsbecker Frauenkarneval Jecker Spagat zwischen Tradition und Moderne

Was vor einem halben Jahrhundert startete, ist heute Tradition: Die Damensitzung der ehemaligen Frauengemeinschaft Orsbeck-Luchtenberg feierte ihr 50-jähriges Bestehen in feudaler Kulisse: Der Rittersaal in der Wassenberger Burg diente erstmals als Veranstaltungsort. Die Gaststätte Zur Post in Orsbeck war in den 49 Jahren zuvor immer Austragungsort gewesen. Damals habe man immer zwei Abende mit jeweils etwa 100 Frauen gefeiert, weil – trotz des Anbaus – der Platz beschränkt gewesen war, so Iris Jansen von der Frauengemeinschaft.