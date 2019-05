36. Effelder Spargelfest am 30. Mai : „Pures Gold“ beim Fest für „weißes Gold“

Wassenberg „Schlager-Papa“ Norman Langen und die jungen kölschen Überflieger von „Miljö“ treten beim Effelder Spargelfest auf. Für den 30. Mai ist zum 36. Mal ein umfangreiches Programm mit Musik, Straßenmarkt, einem „Kinderland“ und viel Spargel geplant.

Einen Tag im Jahr dreht sich im Golddorf an der Rur alles um das „weiße Gold“. Dieser Tag ist Christi Himmelfahrt, Vatertag und in Effeld der Spargelfest-Tag. Zur 36. Auflage des „Effelder Spargelfestes“ am 30. Mai dürfen sich alle Besucher wieder auf einen abwechslungsreichen Tag mit Straßenmarkt, Bühnen-Programm und selbstverständlich frischem Effelder Spargel freuen.

Das namensgebende „weiße Gold“ wird selbstverständlich an zahlreichen Ständen angeboten. Besonders beliebt ist die Festkomitee-eigene Spargelküche im Bürgerhaus – hier serviert Festkomitee-Chefkoch Norbert Schmitz in der Mittagszeit frischen Effelder Spargel in vielen Variationen. Am Nachmittag folgt die beliebte Cafeteria.