Wassenberg: Mit Musik Spenden gesammelt

Bei einem Austauschgespräch im Wassenberger Regenbogenhaus übergaben die „3 Männ Sing“ die stolze Summe von 1500 Euro an den Hospizdienst Regenbogen. Darüber freuten sich der Vorsitzende Georg Wiefels und die Koordinatorin Susanne Hoeren sehr.

Die Hälfte der Summe geht in den Spendentopf der Schatzsucher, die in der Kinder und Jugendtrauerarbeit ausschließlich aus Spenden finanziert wird.

„Damit können wir wieder einige Materialien anschaffen und außerdem Fortbildungen für das Sechser-Team der Schatzsucher finanzieren. Zurzeit betreuen wir 32 Kinder und Jugendliche in drei Altersgruppen“, so erläuterte Susanne Hoeren, die auch gleichzeitig die Leitung der Schatzsucher, ein Hilfsangebot für trauernde Kinder und Jugendliche des Kreises Heinsberg ist. „Für die 70 Ehrenamtler des Hospizdienstes Regenbogen steht auch einiges im neuen Jahr an Veranstaltungen an, damit die qualifizierte Ausbildung auch weiterhin gut begleitet werden kann“, so Georg Wiefels, und dies alles koste eine Menge Geld.