Spenden beim Wandern gesammelt 2800 Euro für die Interessengemeinschaft Ophoven

Mit der traditionellen Silvesterwanderung ging das Wanderjahr 2023 für die Kinderkrebshilfe der IG Ophoven zu Ende. Wanderführer Norbert Helpenstein zeigt bei seinen grenzüberschreitenden Spaziergängen und Wanderungen stets, dass die nähere Umgebung in der Meinweg-Region, an der Rur, der Schwalm und dem Maas-Tal viel zu bieten hat. Das hat sich herumgesprochen, was sich an den vilen Mitwanderern auch aus dem Umland zeigt. Auch im laufenden Jahr 2024 wird Helpenstein monatlich an jedem zweiten Freitag und jedem vierten Samstag Termine für wanderbegeisterte Menschen anbieten.