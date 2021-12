Wassenberger Kindergartenkinder laufen für Hochwassergeschädigte : 15.000 Euro bei Spendenlauf gesammelt

Wassenberg Nach dem Hochwasser im Sommer in Wassenberg hat Pro Multis, Träger katholischer Kindertageseinrichtungen wie St. Georg am Stiftsplatz, eine besondere Aktion mit den Kinden gestartet.

„Sieh mal, dein Chef ist auch da!“ Der aufgeweckte Steppke, der die Kindertageseinrichtung St. Georg am Stiftsplatz besucht, hatte seine helle Freude daran, Propst Thomas Wieners auf einen wichtigen Umstand in den Räumen der Kita aufmerksam zu machen. „Da hast du auf jeden Fall recht“, entgegnete Wieners, denn: Der Bischof ist in der Tat der Chef des Wassenberger Priesters. Nur stand in der Kita nicht der Aachener Bischof Helmut Dieser, sondern der Nikolaus , Bischof von Myra, höchstpersönlich.

Doch Wieners hatte dieses Mal auch aus einem anderen Grund mal wieder in der Einrichtung zu tun. Pro Multis, seit einigen Monaten der neue Träger dieser Einrichtung bzw. Träger katholischer Kindertageseinrichtungen unter anderem in Mönchengladbach und in der Region Heinsberg, hatte rund um dem Weltkindertag im September einen Spendenlauf organisiert. Hintergrund war vor allem das Hochwasser, das besonders in der Ortschaft Ophoven und zuvor auch im Bereich der Jülicher Straße für enorme Schäden gesorgt hatte. Jeroen Houben, Geschäftsführer von Pro Multis, stellte die Lage so dar: „Da war natürlich schnell etwas auf dem Weg, so wollten die Menschen rasch mit Sachspenden helfen, was sehr schön war. Dennoch ging es darum, die Sache sinnvoll anzugehen, so dass die Idee des Spendenlaufs geboren war.“