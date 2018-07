Wassenberg: 1200 Besucher erleben Open-Air-Musikspektakel am Gondelweiher

Wassenberg Das „Lagerfeuer-Trio“ aus Aachen und die deutsch-englische Formation „Mind2Mode“ überzeugen bei ihren Auftritten in Wassenberg.

Bei freiem Eintritt – die NEW finanziert das beliebte Open-Air-Musikspektakel im Alleingang – sorgen Sänger Steve Hempton und seine drei musikalischen Mitstreiter für ausgelassene Ferienstimmung am Gondelweiher. Dabei gibt sich das Quartett, das schon mit Limahl von Kajagoogoo, Kim Wilde und Howard Jones aufgetreten ist, ganz volksnah, mischt sich gern unerkannt unters Volk. „Die haben gerade noch neben uns am Würstchenstand gesessen und was gegessen“, erzählt eine Heinsbergerin, die das schöne Sommerwetter zu einem Fahrrad-Ausflug mit ihrem Ehemann genutzt hat. „Klar, das waren sie. So viele Leute, die englisch sprechen, gibt es schließlich hier in Wassenberg nicht.“

Hits wie „Alive and kicking“ oder „Don‘t you forget about me“ (Simple Minds), „Where the streets have no name“, „With or without you“, „Sunday bloody sunday“ (U2) wie auch „Everything counts“ oder „Enjoy the silence“ der britischen Electropop-Legende Depeche Mode kommen an beim Wassenberger Publikum, das die vier Musiker erst weit nach Mitternacht und nach mehreren Zugaben ziehen lässt.