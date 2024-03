100 Jahre Trommler- und Pfeifercorps Birgelen Es ist alles bereitet für das große Jubiläum

INFO

Karten für das Musikfestival des Jahres am 7. Juni gibt es im Schuhhaus Breuer, bei ABC Kryjom, in der Metzgerei Zahren (alle Birgelebn), in Wassenberg in der Media Ecke und in Heinsberg in der Buchhandlung Gollenstede. Karten gibt es auch bei der Kreissparkasse Heinsberg sowie per Mail an peterweyermanns@freenet.de. Pro Ticket werden 20 Euro fällig (Abendkasse 25 Euro).