Fest im Juni 2024 Vorverkauf beginnt zum Jubiläum des Trommler- und Pfeiferkorps Birgelen

Große Feste wollen gut vorbereitet werden. So halten es auch die Spielleute des Trommler- und Pfeiferkorps Birgelen, die am Wochenende vom 7. bis 9. Juni 2024 ihr 100-jähriges Bestehen in Verbindung mit dem Schützenfest der Birgelener St. Lambertus-Schützenbruderschaft feiern wollen und werden. Die ersten Informationen dazu haben die Birgelener längst bekannt gegeben. Ein erster wichtiger Termin zum Jubiläum: Am kommenden Samstag, 26. August, 10 bis 13 Uhr, beginnt die erste Phase des Verkaufs der Karten.