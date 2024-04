Konzept im vergangenen Jahr beschlossen Spielplatz an der Parkstraße wird nun umgestaltet

Seit Montag, 15. April 2024, sind am Spielplatz an der Parkstraße in Wassenberg die Umbauarbeiten, die sich aus dem Spielstättenkonzept für die Stadt Wassenberg ergeben in vollem Gang. In diesem Rahmen erfolgt eine Neugestaltung der vorhandenen Spielflächen – ergänzt um neue Motorik- und Fitnessflächen. Die Bauzeit wird gemäß der Auftragserteilung bis Ende Juni abgeschlossen sein. Das teilt die Stadt Wassenberg mit.