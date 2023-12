Weihnachtszeit in Wassenberg Was den Adventszauber so besonders macht

Georg Hensges ist überzeugt: „Der Adventszauber wird in diesem Jahr toll.“ Der Vorsitzende des Gewerbevereins Wassenberg schaut zufrieden über die kleine Budenstadt auf dem Gelände an der Taverne am Gondelweiher. Mit seiner Ansicht steht er nicht allein da bei der offiziellen Eröffnung des vorweihnachtlichen Spektakels. Auch Bürgermeister Marcel Maurer stellt mit großer Freude fest, dass schon vor dem offiziellen Auftakt sehr viele Menschen gekommen sind, um sich bei bestem Glühwein-Wetter auf die Weihnachtszeit einzustimmen.