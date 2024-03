Wandern in Wassenberg Neuer Rundweg durch das Judenbruch

Mit wetterfesten Schuhen, Jacken und Regenschirmen ausgestatten traf sich am Sonntagvormittag eine kleine Wandergruppe am Naturparktor in Wassenberg ein. „Mir nach“, winkt Walter Bienen die tüchtigen Wandernden heran und führt sie in den Wald, um ihn bei frühzeitigem Aprilwetter auf den neu errichteten Judenbruch-Rundweg zu begleiten.