1950 Euro für die Kinderkrebshillfe : Naturführer Helpenstein unterstützt wieder die IG Ophoven

Wassenberg Bei seinen Touren bittet Norbert Helpenstein Wanderer um Spenden für krebskranke Kinder und ihre Familien. 2019 kam wieder eine beachtliche Summe zusammen.

Natur- und Landschaftsführer Norbert Helpenstein zeigt bei seinen privaten, grenzüberschreitenden Wanderungen seinen Wandergästen die Vielfältigkeit der heimischen Landschaft. Seine monatlichen Wanderungen sind in der abwechslungsreichen Terrassen-Landschaft im Meinweggebiet, an Rur, Schwalm und im Maastal. Geschichte und Geschichten und Spaß begleiten die Wanderer auf dem Weg durch die verschiedenen Landschaften. Ob im Stillen oder im Gespräch – jeder genießt und erlebt auf seine Art. Groß ist die Freude, wenn auch Naturbegeisterte aus dem weiteren Umland wie Düsseldorf, Ruhrgebiet oder Aachen den Weg in die Region gefunden haben. Das Angebot wird auch von Gruppen aus Betrieben, Ämtern und Schulen angenommen. Dabei denkt Helpenstein aber auch an einen guten Zweck, zwölf Jahre heißt es schon: „Bitte eine Spende für die Kinderkrebshilfe – IG Ophoven”. Die Wanderer zeigten sich denn auch spendabel, und so kam 2019 die stolze Summe von 1950 Euro zusammen, die Helpenstein nun an den Vorsitzenden Wiljo Caron übergeben hat.