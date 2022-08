Wassenberger Waldkindergarten : Mit allen Sinnen von Mutter Natur lernen

Wassenberg Die meiste Zeit verbringen die zwei- bis sechsjährigen Besucher des Wassenberger Waldkindergartens an der frischen Luft. Leiter Holger Eilert erklärt, welche Kernkompetenzen den Kindern über die Naturpädagogik vermittelt werden.

Spielen mit Stöcken, Bucheckern oder Erde, bei Wind und Wetter in der Natur sein sowie Bewegung den ganzen Tag: So in etwa verbringen die Waldpiraten des Waldkindergartens in Wassenberg ihre Wochentage. Die zwischen zwei- und sechsjährigen Erdwichtel und Wurzelzwerge, wie die Kindergruppen heißen, begeben sich schon früh morgens für ihren Morgenkreis an einen ihrer 15 festen Plätze in den Wassenberger Wald. Bepackt mit ihren kleinen Rucksäcken und naturfester Kleidung verbringen sie ihre Zeit an der frischen Luft und kreieren ihr Spielzeug aus dem, was Mutter Natur ihnen bietet. Der Wald stellt für die Kinder ein Entwicklungs- und Erlebnisraum dar, der einer ständigen Veränderung durch die Jahreszeiten und den Wetterbedingungen unterliegt und damit viel Potenzial für ein sinnliches und kreatives Lernen bietet.