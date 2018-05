Wassenberg: Waldkindergarten in Wassenberg geplant

Wassenberg Gerade entsteht der Förderverein "Die Waldpiraten". Interessierte Mitstreiter weiter willkommen.

Passend zum Internationalen Tag des Waldkindergartens am 3. Mai hat sich ein engagiertes Team an die Gründung eines Waldkindergartens für Wassenberg gemacht. Als erstes entstehen ein Förderverein "Die Waldpiraten" und eine gemeinnützige Trägergesellschaft, damit die Gründung zügig Fahrt aufnehmen kann. Vor 25 Jahren wurde der erste Waldkindergarten in Deutschland gegründet.

Die Idee, einen Waldkindergarten in Wassenberg ins Leben zu rufen, hatten Elisabeth de Vos und Holger Eilert schon vor längerer Zeit, da Wassenberg mit rund 32 Prozent Waldanteil zwar die größte Menge Wald im Landkreis hat, aber keinen Waldkindergarten. Im Gegensatz zu Wegberg, Erkelenz oder Hückelhoven sei diese wertvolle Ergänzung der Kindergartenlandschaft bisher in Wassenberg noch nicht vorhanden, schreiben die Initiatoren. Eilert lebt seit einem halben Jahr in Wassenberg und leitete als Erzieher bereits einen Waldkindergarten. In Rücksprache mit dem Kreisjugendamt und den Verantwortlichen in der Verwaltung der Stadt nehmen die Planungen schon Gestalt an. Derzeit befinden sich die Aktiven auf der Suche nach einem geeigneten Kindergartengelände, möglichst am Waldrand. Mit einem Grundstückseigner sei die Initiative in Verhandlungen, sagte Eilert jetzt der Redaktion, optimistisch, dass bald Erfolg gemeldet werden kann. "Wenn die Grundstücksfrage geklärt ist, kann es schnell gehen", sagt Eilert "Schließlich sind die baulichen Maßnahmen bei einem Waldkindergarten überschaubar."