Vortrag in Effeld Heimische Gärten nachhaltig gestalten

Da ist es Zeit, sich auf nachhaltige Gartengestaltung zu besinnen. Die meisten Gärten sind darauf nicht vorbereitet. Ein Vortrag, den die Interessengemeinschaft Effelder Leben in Kooperation mit dem Dorfzentrum Mittendrin, den Heimat- und Naturfreunden Effeld und dem Heimatverein Wassenberg anbietet, soll helfen, eine an Trockenheit angepasste Stauden- und Gräserauswahl zu treffen, die pflegeleicht ist, wenig gewässert werden muss und trotzdem hohen ästhetischen Ansprüchen genügt, mit Blüten zu (fast) jeder Jahreszeit. Blütenpracht trotz Klimawandel – Gartenideen für heiße Sommer, so der Titel der Veranstaltung, findet am Montag, 27. März, 19 Uhr, im Bürgerhaus am Martinusplatz statt. Eintrit gegen Spende. Geeignet ist dieser Vortrag auch für die Garten- und Parkgestaltung auf städtischen Grundstücken.