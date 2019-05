Wassenberg : Vorspielnachmittag des Musikvereins Birgelen

Wassenberg Die Ensembles des Musikvereins Eintracht zeigten wieder ihr Können. Der Nachwuchs bewies Talent.

Die zahlreichen Zuhörer hatten in der Mensa der Grundschule Birgelen bei Kaffee und Kuchen die Gelegenheit, einen Einblick in die vielseitige Ausbildungsarbeit des Musikvereins zu gewinnen. Umbaupausen nutzte der Vorsitzende des Vereins, Marcel Keller, um mit den Dirigenten und auch mit dem Jugendvorstand kurze Interviews zu führen. Neben dem Ausbildungsgremium, das für die musikalische Ausbildung zuständig ist, organisiert der Jugendvorstand sämtliche nicht-musikalischen Aktivitäten und Ausflüge.

Somit werden Zusammenhalt und Kameradschaft im Verein schon früh gefördert. Alles in allem wurde an diesem Nachmittag wieder einmal deutlich, dass Nachwuchsförderung in Birgelen großgeschrieben wird.