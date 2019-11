Vorbereitungstreffen in Wassenberg : Anregungen willkommen für die Glückswoche 2020

Wassenberg Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH koordiniert Glückswoche mit der Nachbargemeinde Roerdalen.

Eine Woche voller Glück soll es auch im kommenden Jahr in Wassenberg geben. Interessierte sind zu einem Vorbereitungstreffen für die Glückswoche vom 20. bis zum 29. März 2020 eingeladen. Wer sich informieren lassen oder mit einer Aktivität beteiligen möchte, kommt am 13. November von 18 bis 20 Uhr zum Café „Das Gedöns im Café Post“, Graf-Gerhard-Straße 13.

Die erste Wassenberger Glückswoche in diesem Frühjahr war ein voller Erfolg, bekräftigt Tourismusfachkraft Sabrina Martin. „Mit tatkräftiger Unterstützung der Vereine, Bürger, Unternehmer und Institutionen aus ganz Wassenberg ist es uns gelungen, in dieser Glückswoche täglich verschiedene inspirierende Aktivitäten anzubieten.“

Seit 2013 findet jährlich am 20. März der Internationale Tag des Glücks statt. Auch im nächsten Jahr wird rund um diesen besonderen Tag wieder eine Woche voller Glück stattfinden. „Das Teilen von Glück macht uns glück­lich“, so Sabrina Martin. „Spielen Sie ein Instrument? Dann musizieren Sie mit Ihrem Verein an einem Glücksort. Sind Sie Wassenberger Unternehmer? Organisieren Sie eine schöne Aktivität in Ihrem Unternehmen. Erzählen Sie gerne Geschichten oder unterrichteten Sie Yoga mit Herz und Seele? Möchten Sie gerne eine Aktion für Kinder, Jugendliche oder ältere Menschen entwickeln? Dann beteiligen Sie sich mit Ihrem Event zum Thema Glück“, ermuntert sie zur Teilnahme. Beim Infoabend zur Glückswoche 2020 erhalten Interessierte nähere Informationen oder melden sich gerne bei Sabrina Martin per E-Mail unter martin@wassenberg.de oder telefonisch unter 02432 4900603. Im Vorfeld des Infoabends findet von 15 bis 18 Uhr das in diesem Jahr letzte Glückscafé im „Gedöns“ statt. Alle Interessierten können Kaffee und Kuchen bei musikalischer Untermalung von Rosie Hüllen-Zimmermann, die ihre Gäste mit verschiedenen Flötenarten verzaubert, genießen.