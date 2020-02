Ausstellung in Wassenberg : Wie Wassenberg das Kriegsende erlebte

In der Ausstellung „Kriegsende in Wassenberg“ schauten auf einem Luftbild mehrere Besucher nach Orten und Häusern, die sie noch kennen. Foto: Ruth Klapproth

Wassenberg Wassenberg wurde am 28. Februar 1945 von amerikanischen Truppen eingenommen und von der NS-Herrschaft befreit. Zehn Wochen später war der Krieg zu Ende. Wie sah die Stadt nach der Zerstörung vor 75 Jahren aus?

Er war hörbar, er war spürbar in Wassenberg und Umgebung, der Kanonendonner im Februar 1945 an der Rur-Befestigung, dem Westwall, der den alliierten Militärverbänden aus USA und Großbritannien den Weg freischießen sollte in Richtung Rhein und Ruhrgebiet – am 28. Februar nahmen die Alliierten Wassenberg praktisch kampflos ein. An die Ereignisse zum finalen Kriegsgeschehen erinnert eine Ausstellung im Bergfried, die der Heimatverein (HV) am Sonntag eröffnete. Bürgermeister Manfred Winkens begrüßte rund 80 Interessenten im Kaminraum, der sich fast schon als zu klein erweist für die Veranstaltungen des Heimatvereins, für den er Vorsitzenden Walter Bienen besonders willkommen hieß.