Gastbeitrag Vielfalt an den Schulen leben

Wie im vergangenen Jahr war die Veranstaltung in zwei Teile gegliedert. Zunächst durften die Schülerinnen und Schüler die Bühne nutzen, um zu präsentieren, wie sie sich mit den Themen in ihrer Freizeit, in Arbeitsgemeinschaften sowie eingebunden in schulische Projekttage auseinandergesetzt haben. Dabei kamen unterschiedliche Herangehensweisen hervor, die jedoch eins immer vereinte: Der Impuls kommt aus der Schülerschaft und legt verstecktes Potenzial der Schülerinnen und Schüler frei. Unter den Projekten fanden sich Poetry-Slams, um Emotionen und Gedanken eine kreative Ausdrucksweise zu geben, ein schulisch geführter Second-Hand-Shop in der GHS Erkelenz, oder auch das „Diversititeam“ des Cusanus-Gymnasiums, bei dem sich interessierte Schülerinnen und Schüler wöchentlich treffen und wichtige Themen und Probleme ansprechen.