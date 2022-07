Vermeidbare Einsätze in Wassenberg : Leichtsinn hält Feuerwehr auf Trab

Das war mal eine grüne Hecke in Myhl: Sie ist niedergebrannt, nachdem ein Anwohner Unkraut mit einem Gasbrenner entfernen wollte. Foto: Feuerwehr der Stadt Wassenberg

Wassenberg Unkraut abflämmen mit dem Gasbrenner ist beliebt. Aber nur ein Funke kann folgenschwer sein. Ein Appell der Wassenberger Einsatzkräfte.

Wenn auf dem Melder in diesen Tagen Einsatzstichworte wie Feuer 1 und Heckenbrand zu lesen sind, dann braucht Holger Röthling schon keine bloße Ahnung mehr. Der Leiter der Feuerwehr der Stadt Wassenberg und seine Wehrleute wissen dann ziemlich genau, aus welchem Grund sie ausrücken müssen.

„Das ist mal wieder ein Phänomen, das uns hier erneut vermehrt beschäftigt“, sagt Röthling und blickt auf den Einsatz am vergangenen Dienstag in Myhl. Dort brannte eine satt grüne Hecke nieder, weil ein Anwohner allzu eifrig mit dem Entfernen von Unkraut unterwegs war – dieser nutzte nämlich einen Gasbrenner, um das Unkraut abzuflämmen. Die Folgen waren – wenig überraschend – weitreichend. Gut 25 Meter Hecke waren am Dienstag in Myhl innerhalb kurzer Zeit verbrannt.

Info „Die Leute spielen mit dem Feuer“ Wehrleiter Holger Röthling bedient sich eines Wortspiels: „Oft ist ihnen nicht bewusst, dass die Leute mit dem Feuer spielen.“ Die Feuerwehr der Stadt Wassenberg besteht aus insgesamt sechs Löschgruppen.

„Von außen sehen die Hecken natürlich schön grün aus. Aber innen sind sie einfach nur trocken. Da reicht nur ein kleines Fünkchen und das Feuer lässt sich nicht mehr aufhalten und so eine Hecke brennt in rasender Geschwindigkeit lichterloh“, sagt Röthling. Der Stadtbrandinspektor hat Einsätze vor Augen, bei denen sich genau durch solche Abflämm-Aktionen das Feuer auf Wohnhäuser ausgebreitet hat und auch der Dachstuhl in Brand geriet. Holger Röthling: „Auch in Myhl war es in dieser Woche wieder so, dass angrenzende Häuser stark verraucht waren. Das ist insgesamt vermeidbar.“

Der Wassenberger Wehrleiter hat keine plausible Erklärung dafür, warum die Menschen so leichtfertig sind, wenn sie Unkraut entfernen wollen. „Ja, das Unkraut lässt sich zwar schnell wegflämmen, aber die Wurzel erreicht man so überhaupt nicht. Insofern macht es auch gar keinen Sinn, mit dem Gasbrenner loszuziehen“, kritisiert Holger Röthling dieses Handeln.

Nach Myhl ausgerückt waren unter anderem die Verwaltungsstaffel und die Löschgruppe Myhl selbst auch. Gerade dieser Einsatz habe gezeigt, wie wichtig ein Vorhalten einer Verwaltungsstaffel ist, was sich auch in der Region nach und nach durchgesetzt hat. Die Verwaltungsstaffeln sind so nicht nur zu einer echten Unterstützung geworden, sie fangen auch das auf, was im Zusammenhang mit der Tagesverfügbarkeit freiwilliger Feuerwehrleute schon seit Jahren immer schwieriger geworden ist.

Zurück nach Myhl: Auf 25 Metern ist die Hecke komplett niedergebrannt, hier wird es also eine Ersatzbepflanzung geben müssen. Holger Röthling: „Ehe eine solche Hecke dann gut gewachsen ist, dauert das auch wieder einige Jahre. Was wir eigentlich erreichen wollen: Nach all unseren Erfahrungen scheint es immer noch notwendig zu sein, die Menschen zu sensibilisieren. Ihnen nochmals vor Augen zu führen, welche Konsequenzen sich durch unbekümmertes Verhalten ergeben können.“ Nach Aussage von Holger Röthling seien innerhalb kurzer Zeit immer mehr Anrufe bei der Leitstelle eingegangen, sodass schon bei der Fahrt zum Einsatzort hin von viel Arbeit auszugehen gewesen sei.